Orçamento Participativo Jovem da Ribeira Grande com 22 projetos

A primeira edição do Orçamento Participativo Jovem da Ribeira Grande conta com 22 projetos que serão alvo de análise, sendo que 17 são na vertente escolar e cinco de âmbito concelhio.

De acordo com nota de imprensa, os projetos serão agora avaliados por um júri que deliberará, até 22 do corrente mês, sobre quais os que passam à fase de votação, decorrendo esta entre 9 e 20 de dezembro.

As vinte e duas propostas apresentadas pelos jovens da Ribeira Grande constituem, no entender de Alexandre Gaudêncio, presidente da autarquia, “um sinal inequívoco da vontade que os jovens têm em assumir um papel ativo na tomada de decisão e resolução de problemas no meio escolar que eles próprios identificaram”, disse citado na mesma nota.

Orçado em 100 mil euros, o Orçamento Participativo Jovem contempla 55 mil euros para o concelhio e os restantes 45 mil euros serão repartidos igualmente pelos projetos vencedores a nível escolar.

As áreas de intervenção definidas são infraestruturas de apoio às políticas de juventude, educação/formação, cultura, ambiente e saúde.