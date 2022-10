Orçamento dos Açores para 2023 é "salto gigantesco" para o Corvo

Paulo Estêvão, também deputado no parlamento dos Açores, refere que “muitas das verbas anteriormente desagregadas territorialmente, agora não o são”, o que “implica a descida na desagregação territorial que anteriormente era apresentada” no Plano e Orçamento dos Açores.

De acordo com o líder do PPM/Açores, que falava em conferência de imprensa, na delegação de São Miguel do parlamento regional, em Ponta Delgada, as medidas gerais dos documentos orçamentais, que se aplicam a todo o território, “são muito favoráveis a nível do apoio social, do apoio às empresas e famílias e das medidas de mitigação da inflação”.

“Para além da construção de uma gare marítima, das obras de ampliação da escola, da requalificação da unidade de saúde, da estabilização da falésia adjacente ao porto da Casa, da requalificação das eiras do Maranhão e a construção de mais um polo do Ecomuseu do Corvo estão previstos muitos outros investimentos setoriais”, declarou o deputado.

Para o deputado monárquico, é “ainda preciso somar a despesa que significa a operação realizada pelo 'Thor' no âmbito das ligações marítimas, que está agregada nas verbas atribuídas ao Fundo Regional de Apoio à Coesão e ao Desenvolvimento Económico".

O deputado destaca o aumento das ligações áreas semanais entre o Corvo e o exterior, que “passaram a ser diários pela primeira vez na história e aumentaram de cinco para nove no verão IATA, mantendo-se também o voo ao domingo no resto do ano”.

O parlamentar aponta também a construção do Parque Eólico, a “duplicação da capacidade do parque fotovoltaico e a aquisição de baterias, que custarão, em conjunto, mais de quatro milhões de euros, a par da construção de uma nova aerogare e quartel de Bombeiros, “uma obra a realizar pela SATA Gestão de Aeródromos, que superará os quatro milhões de euros”

“A tudo isto é necessário somar o reforço de equipamentos e de pessoal médico e de enfermagem na Unidade de Saúde da ilha do Corvo e muitas outras áreas de melhoria no âmbito da administração regional”, disse Paulo Estevão.

De acordo com o parlamentar, “o que está planeado a nível da administração regional e das empresas do setor público representa um salto gigantesco para a ilha do Corvo e em áreas decisivas para o seu desenvolvimento”.