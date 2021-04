Orçamento da região tem “continuidades” com a anterior governação

“Tem continuidades em relação aos anteriores planos e orçamentos socialistas? Tem. É claro que tem. E o PPM considera que deve ter. Temos de cumprir os compromissos assumidos pelos anteriores governos dos Açores. É a nossa obrigação. É o nosso dever”, declarou Estêvão.

O monárquico falava na Assembleia Legislativa dos Açores no primeiro dia de discussão do Plano e Orçamento da região para 2021.

Paulo Estêvão defendeu que alguns dos projetos das anteriores governações socialistas “deviam ser prosseguidos”, em detrimento de “deitar fora” o “dinheiro que se gastou” na elaboração desses projetos.

“O que importa é decidir de forma racional e na defesa dos interesses dos Açores. Acredito que foi isso que foi feito. Se votar contra estes documentos orçamentais, o PS/Açores estará a inviabilizar muitos dos projetos que ele próprio definiu como essenciais”, realçou.

O parlamentar vincou que os documentos foram feitos para ter os “instrumentos orçamentais” para “responder às terríveis circunstâncias” da pandemia da covid-19.

“Estamos a enfrentar uma pandemia com repercussões brutais na saúde pública, na educação e na vida económica e social. Os instrumentos orçamentais foram desenhados para responder às terríveis circunstâncias que temos de enfrentar”, afirmou.

O líder do PPM/Açores considerou ainda que a descida dos impostos faz parte da “receita certa” para “enfrentar a atual crise” provocada pela pandemia.

“O PPM acredita que o alívio fiscal das famílias e das empresas constitui uma receita eficaz para a retoma económica”, apontou.

Paulo Estêvão, eleito pela ilha do Corvo, realçou ainda que “para breve” irá chegar um navio destinado a realizar o abastecimento àquela que é a mais pequena ilha açoriana.

“Está para breve a chegada de uma coisa do outro mundo à ilha do Corvo. Trata-se de um navio com capacidade para navegar, ao longo de todo o ano, entre as ilhas do Faial, Corvo e Flores. Digo do outro mundo, na medida em que, segundo o PS/Açores, não existia, neste mundo, um navio com características para isso”, reforçou.

Durante esta semana está a decorrer na Assembleia Regional, no Faial, a discussão do Plano e Orçamento dos Açores para 2021, que serão votados na sexta-feira.