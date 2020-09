Operário suspende atividade desportiva devido a novo caso de Covid-19

"A direção do Clube Operário Desportivo informa os seus sócios e adeptos que suspendeu, temporariamente, a sua atividade desportiva na equipa sénior e nos escalões de formação, em virtude do surgimento de um caso de Covid-19 no seu plantel sénior", revela um comunicado emitido esta tarde pelo clube na sua página oficial na rede social Facebook.



De acordo com a informação veiculada, o jogador tinha realizado três testes à Covid-19 que deram negativo, mas "o quarto teste efetuado no sábado produziu resultado positivo, apesar do jogador estar assintomático".

Atendendo a que o atleta tomou parte no jogo treino que os fabris realizaram sábado frente ao Vale Formoso, a direção dos fabris, "cumprindo as determinações da Direção Regional de Saúde para estes casos, decidiu, domingo, colocar em isolamento profiláctico, durante 14 dias, todos o grupo de trabalho da equipa sénior, apesar de nenhum elemento manifestar, nesta fase, sintomas da doença", revela o mesmo comunicado.

Atendendo a que os treinadores das equipas de formação do clube são atletas da equipa sénior, toda a atividade desportiva foi também suspensa, sustentando o clube que esta medida foi tomada "como medida de salvaguarda da saúde pública dos nossos jovens atletas", revela o mesmo comunicado.



O clube adianta ainda que vão ser pedidos os adiamentos dos jogos de todas as suas equipas, atendendo a que os trabalhos de preparação só deverão ser retomados dentro de duas semanas, depois de todos os elementos serem submetidos "a testes de despistagem SARS-COV-2, no final do período de isolamento de 14 dias".