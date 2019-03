"Operárias da Cofaco denunciam clima de pressão e assédio moral" é a manchete do Açoriano Oriental

A denúncia foi feita através do Bloco de Esquerda, que deu voz às queixas das operárias da conserveira instalada em Rabo de Peixe, que se dizem vítimas de um clima de intimidação e assédio moral na fábrica. Este é o assunto em destaque no Açoriano Oriental de quarta-feira, 27 de março de 2019.

O destaque fotográfico do jornal vai para as novas regras do Governo dos Açores para estabilizar o preço dos combustíveis na Região.



"Associação critica atraso na criação da Rede Regional de Sangue" e "Défice açoriano aumentou 74,1 milhões de euros no ano passado" são outros destaques do jornal.