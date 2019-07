Operação da TAP com perspetivas "muito positivas" em 2019

O presidente do Conselho de Administração da TAP disse que a empresa está "melhor preparada" para fazer face aos problemas dos atrasos e afirmou ter "perspetivas positivas" para o conjunto do ano sobre a operação da companhia aérea.

"A operação da TAP está melhor neste ano e a TAP está melhor preparada" disse à Lusa o chairman da transportadora aérea, referindo que tal também se deve ao esforço que tem vindo a ser feito pelos "'players' do setor para, em conjunto, conseguirem melhorar toda a operação do transporte aéreo sobretudo no aeroporto de Lisboa que é muito congestionado".

Todo este esforço, precisou, "reflete-se numa melhoria da nossa operação e as perspetivas para o conjunto do ano são positivas".

Miguel Frasquilho falava à margem da cerimónia de batismo do novo Airbus A320 neo, com o nome do guitarrista Carlos Paredes, no dia em que se assinalam os 15 anos da sua morte.

A cerimónia contou com a atuação especial de Luísa Amaro, viúva do guitarrista, e com a presença de amigos e familiares do guitarrista, de vários trabalhadores da TAP e do presidente da Comissão Executiva, Antonoaldo Neves, que não fez quaisquer declarações.

Na segunda-feira, um estudo da AirHelp revelou que o número de voos com perturbações, em Portugal, diminuiu 13% no 1.º semestre de 2019, face ao mesmo período de 2018.

O estudo revelou ainda que a TAP, a Ryanair e a easyJet melhoraram o seu desempenho, com a companhia aérea portuguesa a ter a evolução mais assinalável (passou de 39,7% de voos com perturbações em 2018, para 28,6% em 2019).

Segundo a análise da AirHelp, entre 01 de janeiro e 30 de junho de 2019, 75% dos voos com partida de Portugal chegaram ao destino dentro do horário previsto.

Questionado sobre se o crescimento do número de passageiros neste verão estava em linha com as perspetivas - que apontavam para uma subida homóloga de entre mais 800 mil a um milhão de passageiros - Miguel Frasquilho referiu apenas que também aqui "as perspetivas para o resto do ano são positivas".

"A TAP tem 74 anos de vida fantásticos, tem vários momentos historicamente importantes e este é um desses momentos", referiu Frasquilho a propósito do batismo do novo avião.

O primeiro voo do novo A320 neo será na quarta-feira, partindo de Lisboa às 08h05 com destino Viena de Áustria.