Operação da Azores Airlines decorre dentro da normalidade

Numa altura em que decorre o 2º período de greve dos tripulantes de cabine da Azores Airlines - que começou hoje e termina segunda-feira, dia 28 outubro - a companhia aérea refere, em comunicado, que "do total de 19 voos planeados para o dia de hoje foram realizados, até às 16 horas locais, todos os voos programados". A exceção vai para o voo S4 120 Ponta Delgada/ Lisboa desta manhã, que "foi cancelado por motivo de avaria técnica".



Os passageiros afetados por este cancelamento foram reacomodados, em voos de horário, a realizar durante o dia de hoje, diz a companhia.



Embora a operação aérea esteja, até ao momento, a decorrer com normalidade, a companhia aérea deverá manter até ao próximo dia 28 de outubro, os procedimentos que decorrem do plano de contingência acionado, e que incluem, o acompanhamento permanente da operação aérea e a reacomodação de passageiros em voos alternativos sempre que necessário.