OMS alerta para aumento de casos ligados a grandes eventos desportivos

“Temos todos visto as imagens das zonas dos fãs, as pessoas a celebrar nas ruas, fora dos estádios. E isto é um risco massivo”, alertou a responsável técnica da OMS para a pandemia, Maria Van Kerkhove, num encontro com internautas nas redes sociais.

Ainda assim, a responsável, tal como Mike Ryan, diretor de emergências sanitárias da OMS, destacou que o problema não são os eventos oficiais, mas sim os encontros paralelos às grandes provas desportivas.

“O problema que temos visto nas últimas semanas em muitas partes do mundo não está diretamente associada ao acontecimento, mas sim com o que se passa depois do mesmo”, lançou Ryan.