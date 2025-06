Governo altera para 4.ª feira convocatória de reunião com o Chega

A informação foi avançada à Lusa por fonte do gabinete dos Assuntos Parlamentares.

Esta manhã, foi noticiado que o Governo convocou, para terça-feira, os partidos com assento parlamentar para uma segunda ronda de reuniões sobre o Orçamento do Estado na Assembleia da República.

Horas mais tarde, o presidente do Chega, André Ventura, disse que não iria comparecer, nem nesta nem em futuras reuniões com o Governo, e acusou o executivo de provocar o partido ao marcar esta ronda negocial para um dia em que decorrem as jornadas parlamentares do partido, em Castelo Branco.

“Não há limites para a provocação, não há limites para a falta de noção democrática, não há limites para a agressão democrática a que o PSD quer sujeitar o Chega”, acusou Ventura.

O dia e a hora da reunião no parlamento com o Chega foram agora alterados pelo executivo de terça-feira à tarde para quarta-feira às 09:00.

Do lado do Governo, estarão presentes nas reuniões com os partidos o ministro de Estado e das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, o ministro da Presidência, António Leitão Amaro, e o ministro dos Assuntos Parlamentares, Pedro Duarte.

A primeira ronda de reuniões realizou-se em 19 de julho, na residência oficial do primeiro-ministro, mas Luís Montenegro – cuja presença estava inicialmente prevista – acabou por faltar por razões de saúde, o que levou o secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, a também não participar nos encontros nesta ocasião.

No final das reuniões com todos os partidos da oposição – PSD e CDS-PP acabaram por cancelar a participação na primeira ronda -, nenhum dos membros do Governo presentes nas reuniões - ministros de Estado e das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, da Presidência, António Leitão Amaro, e dos Assuntos Parlamentares, Pedro Duarte – prestou declarações à comunicação social.

O Orçamento do Estado para 2025 terá de ser entregue no parlamento até 10 de outubro e os partidos que apoiam o Governo, PSD e CDS-PP, somam 80 deputados e são insuficientes para garantir a aprovação do documento, sendo necessária ou a abstenção do PS ou o voto favorável do Chega.