Obras na sede da Liga de Amigos da Covoada avançam

O protocolo entre o município de Ponta Delgada e a Liga de Amigos da Covoada foi assinado, esta segunda-feira, pelos respetivos presidentes, José Manuel Bolieiro e Rui cordeiro.

Vai ser atribuído um apoio financeiro de 20.486,31 euros destinado a comparticipar as despesas com as obras de reabilitação, impermeabilização, pintura e melhoramento do exterior do edifício da Liga de Amigos da Covoada, adianta nota de imprensa.

Recorde-se que o edifício em questão está ao serviço da comunidade, nela funcionando a Casa do Povo e um Centro de Dia. O seu salão acolhe as festas da comunidade e diversos espetáculos.