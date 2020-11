Obras de reabilitação no Estádio do Bom Jesus

Refira-se que aquela infraestrutura foi danificada aquando da passagem do furacão Lorenzo pelos Açores. A empreitada, orçada em cerca de 15 mil euros, incluiu a remoção do relvado sintético danificado, a sua reparação, bem como a recarga de areia e borrachas.



A par dos trabalhos de requalificação do relvado, a autarquia procedeu ainda à retificação do sistema de drenagem.



Distinguida como 'Município Amigo do Desporto', a Câmara da Madalena foi considerada pela APGD uma das melhores do país na promoção de políticas públicas de fomento desportivo, destacando-se pelo apoio constante às equipas concelhias