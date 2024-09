Obikwelu apela à prática do desporto (Com fotos)

Mais de 400 crianças que frequentam alguns dos ATL’s do concelho de Ponta Delgada passaram, na quarta-feira, pelo Complexo Desportivo do Lajedo onde, durante duas horas, participaram em jogos e atividades lúdicas e pedagógicas.



A primeira edição do Running Day (assim se chamou a atividade promovida pela Associação de Atletismo de São Miguel [AASM]) contou com a participação do primeiro velocista português a conquistar uma medalha olímpica, Francis Obikwelu, uma presença que marcou os participantes, mesmo que quase todos só tenham nascido depois do recordista nacional dos 100 e 200 metros (com 9.86 segundos e 20.01 segundos) conquistar a medalha de prata na distância dos 100 metros nos Jogos Olímpicos de Atenas, em 2004.



A presença em São Miguel, 10 anos depois da última visita à ilha, na ocasião como embaixador da São Silvestre de Ponta Delgada, serviu para passar a mensagem da importância que tem a prática da atividade física para a saúdde.



“Hoje em dia ainda é mais importante isso, por causa da obesidade infantil e é preciso controlarmos isso”, sublinhou Obikwelu.

O atleta nascido na Nigéria, mas naturalizado português, disse ainda que “praticar desporto, realizar qualquer tipo de atividade física faz uma grande diferença na nossa vida e é preciso incentivar a que, pelo menos uma vez por dia, se possam mexer, mesmo que sejam cinco ou 10 minutos. Só isso vai fazer uma grande diferença na nossa vida”, reiterou o antigo velocista português.



Obikwelu considera que, atualmente, as crianças têm acesso a tudo e que há necessidade de “impor regras” na utilização das novas tecnologias, até porque, o excesso de horas a manusear telemóveis ou dispositivos móveis de jogos também causa impacto negativo em jovens atletas.



“Crianças que jogam futebol têm muitos problemas ao nível da coluna. Isso advém de passarem muitas horas nos smartphones e play station’s”, exemplificou o antigo atleta.



O dia que serviu para incentivar as crianças a praticarem desporto foi classificado como “fantástico” pelo atleta que aceitou de imediato o convite AASM, mostrando-se desde já recetivo para marcar presença em futuros eventos do género.