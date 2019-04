“O PS propõe implementar um Novo Contrato Social na Europa”

O candidato do PS/Açores às eleições Europeias do próximo dia 26 de maio realçou que o Partido Socialista irá propor a “implementação de um Novo Contrato Social na Europa”.

André Bradford que falava em Angra do Heroísmo, após ter reunido com a União Regional de Misericórdias dos Açores, frisou citado em comunicado que "apostamos num Novo Contrato Social para a Europa, que dê corpo ao princípio de respeito pelos Direitos Sociais Europeus e que se direcione para a ação de instituições que lidam com a proteção dos mais vulneráveis, como é o caso das Misericórdias”.







O candidato garantiu que a sua ação futura, no Parlamento Europeu, irá “acompanhar os problemas e desafios daqueles que lidam na Região com a missão de salvaguardar a qualidade de vida numa fase adiantada da vida das pessoas e também a proteção dos mais jovens e de públicos mais vulneráveis”.





“As preocupações que a União Europeia tem tido a nível da competitividade e da componente financeira são importantes e legítimas, mas devem alargar-se com a mesma intensidade e com a mesma preocupação à componente social, ao dia-a-dia das pessoas e dos cidadãos Europeus, Açorianos, até para que se possam sentir mais próximos e mais acompanhados pelo que se vai fazendo e decidindo a nível Europeu”, frisou o candidato socialista.