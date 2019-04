"O PS não perde por falta de comparência nas eleições europeias"

Cabeça de Lista do Partido Socialista nas eleições europeias lançou 'recado' devido à ausência de um candidato indicado pelo PSD/A

Pedro Marques, cabeça de lista do Partido Socialista ao Parlamento Europeu, realizou, ontem, uma visita aos Açores para anunciar que o partido vai colocar “as ultraperiférias no centro do trabalho em Bruxelas”.

Pedro Marques sublinhou que “o PS não perde por falta de comparência na defesa dos Açores nestas eleições europeias”, numa referência para a ausência de um candidato do PSD/Açores às eleições europeias.



“Não temos um candidato na Madeira que é meio candidato da Madeira e meio candidato nos Açores. Isso não faz sentido”, sublinhou Pedro Marques.

O cabeça de lista do Partido Socialista, que estava acompanhado por André Bradford - candidato apresentado pelo PS/Açores às eleições europeias - salientou que o candidato apresentado pela Região conhece bem os Açores e vai promover a defesa dos interesses dos açorianos junto da União Europeia.