'O Outro Lado do Cinema' de regresso

As sessões têm lugar aos domingos, às 18 horas, sendo exibidos três filmes por mês (abril e maio), diz nota informativa.





No decurso desta primeira temporada de 2021, serão apresentados seis filmes: O documentário 'Stalking Chernobyl: A exploração do apocalipse', de Iara Lee, no dia 11 de abril; o filme 'Até à Morte', de Ivan Kavanagh, no dia 18 de abril; o filme 'Petra', de Jaime Rosales a 25 de abril. No mês de maio estão previstos, no dia 9 o filme 'Para Sama', da realizadora Waad al-Kateab, no dia 16 o documentário 'O Capital no Século XXI', de justin Pemberton e no dia 23 o filme 'O Mal Não Existe', de Mohammed Radoulof.





O CCIT dá continuidade ao seu projeto cultural de oferecer ao público terceirense, com uma periodicidade apreciável, filmes de qualidade que não se encontram nas salas de cinema convencionais.