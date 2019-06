“O Conselho da Diáspora irá envolver todos os açorianos no projeto da Região”

Rui Bettencourt, secretário regional Adjunto da Presidência para as Relações Externas afirma que o Conselho da Diáspora Açoriana, cujo diploma deu entrada na Assembleia Regional em abril, funcionará como instrumento político para que a diáspora participe e se envolva mais no projeto açoriano

O decreto legislativo regional sobre a criação do Conselho da Diáspora Açoriana foi entregue na Assembleia Legislativa Regional em abril, com o intuito de ser discutido e submetido a aprovação. Em que consiste este Conselho da Diáspora Açoriana?



Trata-se de um instrumento de organização da implicação dos açorianos no mundo no projeto dos Açores.

Nós temos de reconhecer que não somos apenas uma região autónoma, com nove ilhas e mar envolvente. Nós somos um povo de mais de um milhão de pessoas em todo o mundo, em particular nos EUA, Canadá, Bermuda e Brasil.

Este Conselho será um instrumento para que os açorianos no mundo possam dizer o que querem dos Açores, como veem a Região e opinarem sobre o rumo que os Açores devem seguir.







