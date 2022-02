Autárquicas

“O BE tem a capacidade para desempenhar um papel importante nos órgãos autárquicos”

Vera Pires, candidata do Bloco de Esquerda (BE) à Câmara de Ponta Delgada diz querer ‘puxar’ para a esquerda as políticas municipais e aponta a mobilidade, o acesso à habitação e a requalificação do edificado, e a recolha e tratamento dos resíduos como os maiores problemas do concelho. O BE defende também a criação de uma Taxa Turística, de 2€ euros por pernoita por turista, “cujo valor não afastará o turismo”, afirma