A posse do novo bispo está marcada para 17 de fevereiro na Sé do Funchal.

Até à tomada de posse do novo bispo, António Carrilho governará a diocese como administrador apostólico.

"A Santa Sé tornou público, às 11:00 horas de hoje, sábado, 12 de janeiro, que o Papa Francisco nomeou o Bispo Auxiliar de Lisboa, D. Nuno Brás da Silva Martins, como novo Bispo do Funchal. Ao mesmo tempo o Papa Francisco aceitou a renúncia ao governo pastoral da Diocese do Funchal apresentada por D. António Carrilho", refere em comunicado a página da Internet da Diocese.

A diocese do Funchal anunciou este sábado que Nuno Brás da Silva Martins é o novo bispo do Funchal, sucedendo a António José Cavaco Carrilho, que ocupava o cargo desde 19 de maio de 2007.

