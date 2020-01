Nuno Bettencourt anuncia eco festival na Lagoa das Sete Cidades em Julho de 2020

Na publicação na rede social Instagram o guitarrista terceirense aponta para julho deste ano a realização do "Atlantis Concert for Earth" com o mote de "Juntar as nossas vozes pelo Planeta".



Nas extensas publicações o artista internacional adianta que que "não precisámos de salvar o planeta" mas sim defender o planeta dos efeitos dos nossos comportamentos". O músico adianta ainda que o que precisámos é de reestabelecer o nosso respeito e equilíbrio com o planeta para que possamos prosperar nas próximas gerações.

O "Atlantis Concert for Earth" pretende incluir cinema, conferências e debates e trazer aos Açores artistas internacionais no ramo da música, televisão e cinema "num destino de ecoturismo de cortar a respiração". O festival acontecerá todos os anos "uma vez que temos uma janela de 10 anos para encontrar soluções que reestabelecer o equilíbrio com o planeta".

Todos os lucros serão doados às organizações que estão na linha da frente nos ramos da Agricultura, água, florestas, vida selvagem e limpeza dos oceanos.