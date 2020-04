“Nunca imaginei ficar tantos anos nos Açores”

Nuno Portela, atualmente com 44 anos, cumpriu 13 anos da sua carreira de futebolista nos Açores, 11 dos quais ao serviço do Santa Clara. O lateral direito, que foi contrato por Manuel Fernandes em 1997, recorda o antigo treinador com grande carinho, ao ponto de o apontar como o técnico que mais o marcou ao longo de toda a sua carreira.



“Todos os treinadores deixam-nos marca. No Santa Clara passaram excelentes treinadores, mas também é justo dizer que o que mais me marcou e aquele cuja filosofia mais me identificava foi sem dúvida o Manuel Fernandes”, revelou o jogador na rubrica ‘Regresso ao Passado’, iniciativa promovida pelo Departamento de Comunicação dos encarnados de Ponta Delgada.







