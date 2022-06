"Número de vidas salvas no mar até junho supera os últimos três anos" é a manchete do Açoriano Oriental

As 118 vidas salvas no mar pelo Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Ponta Delgada até junho, um valor que supera os totais anuais dos últimos três anos, está em destaque no Açoriano Oriental de domingo, 12 de junho de 2022.