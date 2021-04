Núcleo de Arte Sacra inaugura mostra temporária “As Pegadas são Pontes”

Numa nota enviada às redações, a Direção Regional da Cultura adianta que a exposição “As Pegadas são Pontes”, de André Almeida e Sousa, no Núcleo de Arte Sacra, na antiga Igreja do Colégio, em Ponta Delgada, conta com curadoria de João Silvério e vai dar "a conhecer 25 obras do artista criadas entre 2012 e 2020" e pode ser visitada de terça-feira a domingo até 31 de agosto.

André Almeida e Sousa é natural de São Miguel, mas reside em Lisboa, onde vive e trabalha.

João Silvério refere, na nota, que o artista “tem desenvolvido o seu trabalho construindo pinturas, desenhos e objetos sob formas, composições e relações muito diversas”, acrescentando que “os desenhos, em painéis modulares de apreciável dimensão e detalhe, ou em folhas de formato médio, transitam entre a transparência de planos e uma densidade sedimentada e profunda revelada através de uma expressão introspetiva e codificada" que o artista coloca a si mesmo.