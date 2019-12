NRP Tridente aberto a visitas no Açores

No âmbito da viagem de instrução dos alunos do Centro de Instrução de Submarinos, o NRP Tridente fará escala em Ponta Delgada no sábado e no período da tarde, o submarino vai estar atracado no Cais 12 NATO do Porto de Ponta Delgada, aberto a visitas das 14h30 às 18h30.



As visitas e o número de visitantes em cada momento, estão condicionados às características do navio, adianta nota de imprensa.



O NRP Tridente foi construído nos estaleiros alemães Howaldtswerke-Deutsche Werft, em Kiel. A sua construção teve inicio em 7 de março de 2005, tendo a cerimónia do seu batismo e lançamento à água ocorrido em 15 de julho de 2008. Foi aumentado ao efetivo da Marinha em 17 de junho de 2010.

A sua reduzida assinatura acústica, eletromagnética e térmica transforma-o num dos submarinos convencionais mais furtivos do mundo, impossíveis de detetar sem recurso a elevados meios de superfície, munidos de sensores sofisticados de última geração, com operadores muito treinados, em condições ambientais favoráveis. Desde o seu aumento ao efetivo, tem vindo a efetuar diversas missões de vigilância da área marítima de interesse nacional e participado em diversos exercícios nacionais, internacionais, da União Europeia e NATO.