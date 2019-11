Novo presidente da SATA apresenta um "perfil e um currículo sólido"

A Plataforma do Triângulo, composta por entidades representativas e movimentos cívicos das ilhas do Faial, Pico e São Jorge, considera que o novo presidente do Conselho de Administração da SATA, Luís Rodrigues, apresenta um “perfil e um currículo sólido, com larga experiência na área da aviação, o que poderá ser um fator determinante no sucesso da reestruturação da companhia”.

De acordo com comunicado, a Plataforma do Triângulo, que em junho deste ano reuniu com o presidente do Governo Regional dos Açores para apresentar um conjunto de propostas e reivindicações com vista a melhorar a acessibilidade a estas ilhas, vai requerer, agora, uma reunião com o novo presidente da SATA, assim que este tomar posse.







Considera a Plataforma que a nova direção da SATA “deve tomar conhecimento, com a máxima brevidade possível, dos graves constrangimentos que se sentem nas ilhas do Triângulo a nível de acessibilidades, quer nas ligações inter-ilhas, quer nas ligações com o continente, para que se possa corrigir, já em 2020, uma programação de voos que tem sido insuficiente, inconsistente e que tem tido graves reflexos na economia do Faial, Pico e São Jorge”.





Refira-se que a Plataforma do Triângulo é composta pela Associação de Turismo Sustentável do Faial, Associação Comercial e Industrial da Ilha do Pico, Núcleo Empresarial da Ilha de São Jorge, Grupo do Aeroporto da Horta e Grupo do Aeroporto do Pico.