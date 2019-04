Novo navio da Atlânticoline substituto do ‘Mestre Simão’ já foi lançado à água

O novo navio da frota da Atlânticoline, substituto do ‘Mestre Simão’ que encalhou na Madalena do Pico, já foi lançado à água para a realização de trabalhos que se seguem, incluindo os acabamentos de equipamentos, máquinas e interiores, o aprestamento final, provas de mar e certificações e a posterior entrega do navio na Horta.

O navio, com características muito semelhantes ao ‘Gilberto Mariano’ e igualmente construído pelos Astilleros Armon (Espanha), tem 41,2 metros de comprimento (mais 120 centímetros que os navios de 40 metros) e recebeu o nome de ‘Mestre Jaime Feijó’.



O novo equipamento da Atlânticoline estará apto para transportar 333 passageiros e 15 viaturas, duas das quais com peso bruto até 5,5 toneladas.



“A atribuição desse nome - ‘Mestre Jaime Feijó’ -, à semelhança do que acontecia com o ‘Mestre Simão’, pretende ser uma homenagem a uma das figuras de referência do quotidiano do transporte marítimo entre as ilhas do Faial e Pico, neste caso, também natural da ilha do Faial, e vem juntar-se ao ‘Gilberto Mariano’”, pode ler-se num comunicado difundido pela empresa pública de transporte marítimo de passageiros e viaturas nos Açores.