Nove projetos selecionados no programa-piloto “Mão em Mão”

O projeto do arquiteto português com naturalidade suíça, Joel Lopes Fernandes, que vive em São Miguel há quatro anos, foi o que teve a melhor pontuação de entre os nove projetos selecionados para serem implementados nos Açores no seguimento da convocatória “Mão em Mão”.