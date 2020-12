Covid-19

Nova variante detetada no Reino Unido “não é provável que afete eficácia da vacina”, diz especialista

A nova variante do coronavírus responsável pela covid-19 detetada no sudeste do Reino Unido mesmo sendo mais facilmente transmissível não deverá diminuir a eficácia da vacina, disse este sábado à Lusa Constantino Sakellarides, especialista em saúde pública.