Nova presidente diz que projeto para Ponta Delgada "continuará a ser cumprido"

"Estamos organizados, estamos determinados e estamos motivados para continuarmos a trabalhar pelo desenvolvimento de cada uma das nossas 24 freguesias", considerou Maria José Duarte, em nota divulgada pela autarquia e dirigida aos habitantes no maior concelho açoriano.

Na quarta-feira, Humberto Melo renunciou ao cargo de presidente da câmara por questões de saúde, tendo a, até então, vice-presidente, Maria José Duarte, assumido a presidência.

Humberto Melo havia em março sucedido a José Manuel Bolieiro, que saiu da autarquia para se dedicar em exclusivo à liderança do PSD/Açores, num ano de eleições regionais.

A nova presidente da autarquia destaca as qualidades de cada um dos elementos da sua equipa, "uma equipa coesa e motivada e que está empenhada, com legitimidade política, em dar continuidade a um projeto a favor das pessoas".

E prossegue: "O que nos preocupa e o que nos move é o bem estar da nossa população".

A recém-empossada presidente assume as funções de representação do município, bem como as relações institucionais com a região, a República, a União Europeia, a diáspora e as 24 freguesias do concelho, o planeamento estratégico e gestão financeira e a proteção civil do município.

Ao vice-presidente, Pedro Furtado, cabem as pastas das obras municipais, das obras particulares, dos orçamentos participativos, do desporto, da gestão e conservação dos equipamentos municipais e património.

A vereadora Alexandra Viveiros tutela a mobilidade e trânsito, espaço público, polícia municipal, taxas, licenças e fiscalização, o atendimento público, a gestão de recursos humano e o mercado e o arquivo municipais.

O vereador Paulo Mendes é responsável pelo desenvolvimento social, cultura, turismo, educação, juventude e inovação, empreendedorismo e tecnologias de informação.

Já a nova vereadora, Ana Dâmaso de Almeida, fica a cargo das áreas do ambiente, zonas verdes, saúde pública e sanidade animal e qualidade.