Nome do piloto para a próxima época conhecido após o Rali do Pico

Pode ler a entrevista na íntegra na edição desta sexta-feira, 18 outubro 2019, do jornal Açoriano Oriental

Porque motivo a Play/AutoAçoreana Racing apostou no piloto Diogo Gago para terminar a época de 2019? No passado o Diogo já tinha estado nas nossas cogitações para assumir a pilotagem da Play/Autoaçoreana Racing.

De facto estamos já a trabalhar num plano para a temporada de 2020, que inclui necessariamente a escolha do piloto que vai corporizar o nosso projeto. Essa seleção será anunciada após o encerramento deste campeonato.

Apesar da temporada 2019 do Campeonato dos Açores de Ralis (CAR) ainda não ter terminado – finaliza este fim de semana com o VIII Pico Play/AutoAçoreana Rali –, a equipa Play/AutoAçoreana Racing já está a preparar-se para 2020. A escolha dos pilotos já está feita?

