'Noite do Pão Quente e Chá ao Luar' na Maia

Na edição deste ano, para além do tradicional pão quente, com manteiga, pé de torresmo, pasta de chouriço, queijo e marmelada, e chá verde e preto, o evento vai contar com animação musical, nomeadamente com as atuações de Bombomania, de Luís Senra, de The Code, do DJ Mello e DJ Soulsky.





O evento desenrola-se na Avenida Serradinhos do Mar (junto ao Miradouro do Frade), e conta com o apoio da Casa do Povo da Maia, Câmara Municipal da Ribeira Grande, Agrupamento de Escuteiro 1089 – Maia e de empresas locais e regionais.