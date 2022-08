Necessidades docentes nos Açores “colmatadas a 99%”, diz Governo Regional

Citada em nota de imprensa do executivo açoriano, Sofia Ribeiro refere que há “mais 45 docentes em funções letivas para o início deste ano letivo” do que havia no anterior e que foram lançadas “menos 51 vagas para a contratação a termo” do que em agosto de 2021”.

De acordo a responsável pela pasta da Educação, este objetivo foi atingido “na sequência do esforço do Governo Regional de efetivar professores e educadores em quadro, diminuindo a precariedade da classe docente”, tendo já integrado “429 docentes em quadro no último ano e meio”.

Segundo Sofia Ribeiro, “mesmo com o número de alunos a diminuir na região, há mais professores nas escolas e um recurso à contratação a termo inferior”.

O aumento de professores surge através do regresso às escolas de “docentes afetos a outros serviços ou em licenças sem vencimento” que ajudam agora a “colmatar as necessidades das unidades orgânicas da região”.

A responsável referiu que este ano foram lançadas 419 vagas para a contratação, tendo sido lançadas 470 no ano letivo 2021/2022.

Das vagas lançadas este ano, 53 ficaram por preencher, sendo que o “grupo de recrutamento mais carenciado é a informática”, onde oito escolas ficaram com vagas por ocupar por professores para lecionar esta disciplina, disse a secretária regional.

Depois de informática, “a educação especial dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e do ensino secundário é o grupo de recrutamento com maior dificuldade”.

De acordo dom Sofia Ribeiro, “estas dificuldades não são características de grupos específicos de ilhas, mas sim transversais a toda a região, inclusivamente em escolas dos maiores centros urbanos”.

O próximo ano letivo arranca entre os dias 12 e 14 de setembro.