O navio estará atracado no Cais 4 do Porto de Ponta Delgada e as visitas irão decorrer das 10h00 às 12h00 e das 14h00 às 16h30.

O Navio Patrulha Oceânico Figueira da Foz tem missão atribuída na Zona Marítima dos Açores até ao dia 2 de abril.

Segundo nota, as visitas podem ser canceladas sem aviso prévio, por questões de empenhamento operacional do navio em missões de busca e salvamento no mar.