Navio com ajuda humanitária sai do Chipre e dirige-se a novo cais em Gaza

O ‘Sagamore’, com bandeira norte-americana e que começou a ser carregado durante o dia de quarta-feira, já está a caminho de Gaza depois de ter deixado o porto cipriota de Larnaca há cerca de três horas, segundo a página de internet Vessel Finder, que monitoriza o tráfico e localização de navios.

As autoridades cipriotas não comentaram ainda a saída do navio, embora já tivessem afirmado que este deixaria o porto assim que estivesse concluída a construção do cais de Gaza, o que aconteceu na terça-feira, como confirmou Washington.

O Chipre abriu um corredor marítimo para Gaza em março para tentar aumentar os envios de ajuda face às restrições impostas por Israel às travessias terrestres.

O corredor foi utilizado duas vezes pela organização World Central Kitchen (WCK), que, entretanto, suspendeu as operações na sequência da morte de sete dos seus trabalhadores num bombardeamento israelita a 01 de abril.

A plataforma flutuante permitirá a entrada de mais alimentos e outros produtos essenciais, embora até os Estados Unidos tenham reconhecido que tem limites e que a melhor opção é a entrada de camiões com ajuda humanitária por via rodoviária, muito limitada pelas autoridades israelitas.

O início das operações neste cais temporário acontece dois dias depois de o exército israelita ter assumido o controlo do lado palestiniano da passagem de Rafah, na fronteira entre a Faixa de Gaza e o Egito.

A tomada da passagem por Telavive suspendeu as operações humanitárias, o que aumentou a preocupação internacional sobre o aprofundamento da crise humanitária na Faixa de Gaza.