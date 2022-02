Nascimento Cabral propõe novos apoios ao rendimento das famílias

“É nosso compromisso criar novos apoios ao rendimento das famílias que foram afetadas pela pandemia, para que estes nossos concidadãos tenham um horizonte de esperança”, afirmou.

Falando durante uma reunião com a lista de candidatos do PSD/Açores à Junta de Freguesia de São José, liderada por Jorge Oliveira, o social-democrata Pedro Nascimento Cabral disse que “o reforço do apoio social aos que menos têm será uma prioridade” da Câmara Municipal por si presidida.

A solidariedade social em tempo de pandemia, segundo adiantou, “exige novas políticas por parte da Câmara Municipal, quer no apoio aos idosos, quer para combater o desemprego, quer ainda para combater os problemas com as dependências”. “Temos que combater a pobreza e a exclusão social causadas ou agravadas pela pandemia no nosso concelho. Para isso, temos a obrigação de reforçar e instituir novos programas de apoio”, frisou, acrescentando pretender combater a pobreza envergonhada.