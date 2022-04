"Não é o momento para baixar a guarda"

"A situação está longe de terminar no que diz respeito à pandemia da covid-19", afirmou o presidente do comité, Didier Houssin, numa conferência de imprensa da OMS, na sede da organização, em Genebra, na Suíça.

O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, disse que o mesmo comité, formado por peritos, decidiu manter o nível de alerta porque o vírus que causa a covid-19 continua a propagar-se de forma intensa e a sua evolução é imprevisível.

Desde 30 de janeiro de 2020 que a covid-19 é uma emergência de saúde pública internacional, o nível de alerta mais elevado da OMS.

Tedros Adhanom Ghebreyesus frisou que devem continuar os esforços para que vacinas, tratamentos e outras ferramentas desenvolvidas para combater a pandemia sejam distribuídas de forma equitativa entre os países.

O presidente do Comité de Emergência, Didier Houssin, instou os Estados-membros da OMS a "reverem as suas políticas nacionais, a avaliarem as suas ações e a se prepararem para novos esforços".