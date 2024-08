“Na Rota do Sol” trata-se de uma atividade gratuita com o objetivo de “consciencializar o público sobre a importância do sol para os vários processos que contribuem para a vida na Terra. Esta é uma excelente oportunidade para ver o sol através de telescópios apropriados”, indica nota de imprensa.





Esta atividade está inserida no programa da Bandeira Azul 2024 e no projeto “Ciência Viva no Verão”.