Músicos do Nordeste em formação nas férias da Páscoa

Aproveitando a interrupção letiva da Páscoa, o município do Nordeste está a promover mais uma formação para as filarmónicas, levada a cabo pela Banda da Zona Militar dos Açores.

Durante esta semana, os músicos das três filarmónicas, sobretudo os mais jovens, vão poder aperfeiçoar o conhecimento musical sendo a formação distribuída por 11 instrumento, refere nota informativa.

A autarquia congratula-se pela "disponibilidade demonstrada pela Banda da Zona Militar dos Açores sempre que é convidada a deslocar-se ao concelho do Nordeste para a realização de um concerto, e agora, também, para uma colaboração como é a realização de um workshop de vários dias".

O workshop da Banda Militar será encerrado com um concerto, a realizar na próxima sexta-feira, dia 12 de abril, no Centro Municipal de Atividades Culturais, na Vila do Nordeste, pelas 20h30