Músicos açorianos propõem desafio de “karaoke” de música tradicional

A iniciativa começou com um vídeo colocado nas redes sociais apenas com a Viola da Terra e a letra da música para quem quisesse cantar. De imediato, no Pico, o músico Hélder Bettencourt sugeriu acrescentar o Clarinete.

Seguiu-se depois, na ilha Terceira, o músico Antero Ávila com o Baixo, tendo já sido lançados desafios posteriores com “A Lira”, “Rema”, “Chamarrita de São Miguel”, “Sol Baixo” e, por último, “Pezinho do Pico”.

A iniciativa teve sucesso quase imediato com várias pessoas, em várias ilhas, a gravarem vídeos a cantar essas modas tradicionais ao som da base instrumental com Baixo, Clarinete e Viola da Terra.

De acordo com nota, Joana Loura, Helena Castro Ferreira, Mariana Pinheiro, foram as primeiras a juntar a sua voz. Começaram também a surgir vozes masculinas com Pedro Cimbron, José Pacheco ou Luís Carreiro, entre outros.

“Esta forma de ultrapassar a barreira geográfica das ilhas e dos limites das nossas casas tem ajudado, pela música, a enfrentar de melhor forma os dias de quarentena” mantendo as pessoas ativas e com uma forma de relacionamento através da nossa música tradicional”.

A iniciativa, segundo Rafael Carvalho, já excedeu em muito o objetivo inicial, e tem contribuído para a “valorização e revisitação da nossa música tradicional açoriana, despoletando ainda muitas outras iniciativas do género na Região”.