Museu nos Açores mostra evolução de utensílios usados por tropas portuguesas

Intitulada "Comer e beber nas Trincheiras", a mostra apresenta um conjunto de cantis e marmitas pertencentes à Coleção de Militaria do Museu de Angra do Heroísmo, alojada no Núcleo de História Militar Manuel Coelho Baptista de Lima, explica uma nota divulgada hoje pelo Governo dos Açores.

Esta mostra, que pode ser visitada até meados de janeiro, no Pátio da Alfândega, reúne peças que "representam mais de um século de evolução de alguns destes utensílios, usados por tropas portuguesas desde as campanhas de soberania dos finais do século XIX às operações de paz do século XXI, passando pela Grande Guerra e campanhas ultramarinas de 1961-1975", segundo a direção regional da Cultura, que, através do Museu de Angra do Heroísmo, tem patente a exposição na Delegação Aduaneira de Angra do Heroísmo.

Durante diversas épocas "fizeram parte do equipamento individual dos militares cantis, marmitas e outros utensílios que lhes permitiam transportar e consumir os alimentos e bebidas", de acordo com a Direção Regional da Cultura, acrescentando que "a preparação e distribuição de alimentos, água ou vinho eram tão importantes para a manutenção da moral do soldado e do seu potencial de combate como as munições para a sua arma ou o tratamento dos feridos".

"Adicionalmente, também nos quartéis, eram usados utensílios e louça próprios. Muito mais próximos da louça doméstica, as suas marcas e decorações serviam para criar um espaço identitário com o objetivo de estimular a coesão das forças e o brio militar", explica ainda.

A mostra pode ser visitada das 09h00 às 13h00 e das 14h00 às 17h00, de segunda a sexta-feira.