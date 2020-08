“Museu na rua” sensibiliza para a importância dos museus na formação cultural

De acordo com nota, a primeira de três ações teve lugar na praia de Santa Bárbara, estando agendadas para os dias 2 e 6 de setembro as restantes iniciativas, a ter lugar nas piscinas municipais e no largo Hintze Ribeiro, no horário compreendido entre as 13h00/16h00 e 10h00/16h00, respetivamente.

Como forma de envolver o público e de tornar a atividade mais dinâmica, foi recriada a janela manuelina, a qual serve de cenário para que os transeuntes possam tirar uma fotografia, opção que tem gerado curiosidade e comentários muito favoráveis por parte das pessoas.

Para além de ficarem a saber um pouco mais da história da janela manuelina, os cidadãos também são esclarecidos a respeito das dúvidas ou curiosidades que colocam, valorizando-se assim o enriquecimento cultural junto de todos aqueles que contatam com a iniciativa.