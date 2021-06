Museu do Pico acolhe programação da 9ª Edição do Azores Fringe Festival

Nesse âmbito, o Museu dos Baleeiros, nas Lajes do Pico, acolherá, a 8 de junho, às 21h00, uma variada programação, nomeadamente a exposição de pintura “Murmúrios do Atlântico III”, de Martim Cymbron, pintor hiper-realista que capta as dinâmicas do mar e os movimentos das ondas em constante alteração, sendo as marinas um dos seus temas.

No mesmo dia, e à mesma hora, o Museu dos Baleeiros recebe um evento de música e pintura intitulado “Tuanake”, pelos artistas Soizic Séon & Bots (França), que retratam uma reflexão sobre uma ilha fantasma no meio do oceano e uma carta perdida que leva dois personagens a debaterem temas como a liberdade, busca, exploração, conquista, colonização e o exílio.

A 15 de junho, pelas 21h30, os músicos terceirenses Evandro Menezes e João da Ilha atuarão no espaço museológico, apresentando temas originais que revisitam a tradição musical e o canto açorianos.

No dia 22 de junho, às 21h30, realizar-se-á uma extensão do “Bolina – Festival Internacional de Palhaças” que, nascido nos Açores em 2015, mudou-se para o Alto Alentejo, e apresenta no “Azores Fringe Festival” uma das “Terças no Museu”, na qual a sua criadora, Maria Simões, apresenta outras palhaças que integram a recém-nascida União de Palhaças em Portugal para uma noite de risos, ternura, música e histórias memoráveis com o nariz vermelho na cara.

O 9.º “Azores Fringe Festival”, que conta com a participação de mais de 200 artistas nas nove ilhas, disponibiliza a sua programação em www.azoresfringefestival.com.

Devido às restrições decorrentes da pandemia, o público poderá garantir a sua presença através de inscrição no ‘site’, devendo recolher o ingresso de admissão nos eventos na receção do Museu do Baleeiros