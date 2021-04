Museu da Lagoa assinala Dia Mundial da Arte

De acordo com nota, pelas 10h15, através da plataforma Zoom, uma turma do 10.º ano da Escola Secundária da Lagoa, irá assistir ao filme 'Van Gogh - Entre o Trigo e o Céu', ao passo que outra turma do mesmo ano assistirá a 'Michelangelo – Infinito', às 12 horas.





Os alunos do 9.º ano da Escola Básica e Integrada de Água de Pau, irão assistir, também pela plataforma zoom, a dois documentários produzidos pela RTP Açores, com realização Teresa Tomé.





Pelas 16 horas, a rede social Facebook da Câmara Municipal da Lagoa irá divulgar, registos fotográficos da peça 'O quarto de Van Gogh' elaborada pelo artesão local e bonecreiro João Arruda que representou o quarto do pintor Van Gogh.





Pelas 20 horas, decorrerá uma conversa com Fátima Mota sobre a obra de Catarina Branco, artista que tem patente uma exposição no Convento de Santo António, através da página de Facebook da edilidade.