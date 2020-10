Museu da Horta inaugura exposição “O Faial no Feminino”

A mostra, com instalação produzida pelo Museu da Horta, decorre no âmbito do relatório de estágio do mestrado "Património, Museologia e Desenvolvimento", da Universidade dos Açores, indica nota.

A exposição é composta por cinco núcleos informativos com diversos artefactos, cuja investigação científica constrói uma narrativa única sobre as mais diversas vertentes da vida da mulher na ilha do Faial ao longo do século XIX e início do século XX.

Lança-se, assim, o foco sobre o espaço em que habitavam, a sua posição social, entre outros fatores, oferecendo uma reflexão sobre o impacto feminino na sociedade, história e cultura da ilha do Faial.

A exposição pode ser visitada até 31 de dezembro, de terça-feira a domingo, das 09h30 às 17 horas.