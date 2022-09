Museu da Emigração Açoreana reabriu após obras de remodelação

De acordo com nota de imprensa, as obras de remodelação do museu representaram um investimento de 30 mil euros, estando previsto começar em 2023, a requalificação do exterior do imóvel.





A cerimónia de reabertura coincidiu com a comemoração do 17º aniversário Museu da Emigração Açoreana. Na ocasião, Alexandre Gaudêncio, presidente da Câmara Municipal da Ribeira Grande assinalou ser uma nova etapa daquele espaço. “Após 17 anos da sua existência, foi nossa intenção modernizar o espaço, contanto para isso com novos painéis informativos, em bilingue, e recriando a história da nossa emigração e dos vários países que acolheram os nossos conterrâneos”.





O autarca disse ainda que “neste momento estamos a terminar as obras de recuperação do edifício do antigo matadouro da cidade, o qual será transformado numa incubadora de empresas. É nossa intenção divulgar as mais valias desse novo espaço, que pertence ao conjunto edificado do museu e do mercado municipal, por forma a atrair nómadas digitais”.





Alexandre Gaudêncio deixou a garantia de aproveitar as sinergias com as cidades irmãs para iniciar o processo de divulgação e captação de novos talentos para a Ribeira Grande.





Saliente-se que o Museu da Emigração Açoreana é o único no país dedicado àquela temática.