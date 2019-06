Museu Carlos Machado inaugura exposição “Espírito Santo Migrante”

A mostra propõe um olhar sobre as Festas do Espírito Santo na Nova Inglaterra, na costa leste dos EUA, apresentando conteúdos fotográficos e audiovisuais reunidos no âmbito de um projeto de investigação em Antropologia, realizado entre 2011 e 2012, em diálogo com materiais provenientes de diferentes fontes e entidades, nomeadamente peças do espólio do Museu Carlos Machado.





A curadora da exposição, Catarina Faria, integrou a equipa de investigadores que colaborou no projeto, denominado “Ritual, Etnicidade, Transnacionalismo – as Festas do Espírito Santo na América do Norte”, no âmbito do Centro em Rede de Investigação em Antropologia, financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia e pela Direção Regional das Comunidades.