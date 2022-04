Município recebe visita de cientista natural do Nordeste

A Câmara Municipal do Nordeste acolheu o projeto “Um dia, Um Cientista, Duas Turmas”, da organização Native Scientist, que trouxe à escola do primeiro ciclo da freguesia da Lomba da Fazenda uma ex-aluna daquele estabelecimento de ensino para a realização de duas oficinas de trabalho com os alunos.

Segundo o comunicado, a ex-aluna Maria João Sousa tem 23 anos e é natural da Lomba da Fazenda, trabalhando atualmente em engenharia de tecidos ovarianos, na Bélgica. A cientista nordestense é formada em Bioengenharia e foi aluna de mérito da Escola Básica e Secundária do Nordeste, sendo o seu percurso académico e profissional “motivo de orgulho para o concelho e para o município em particular que recebeu a jovem cientista nos Paços do Concelho”.

Maria João Sousa foi recebida na passada semana pelo vice-presidente da Câmara Municipal do Nordeste, Marco Mourão, tendo a autarquia demonstrado “enorme satisfação por ver o percurso de excelência que têm tido vários alunos do concelho”.

Segundo o comunicado, autarquia demonstrou também a abertura do município para a eventualidade de alguma parceria futura nas áreas de investigação que a cientista venha a desenvolver e que seja benéfica para o concelho do Nordeste.

No âmbito da deslocação à sua antiga escola, a cientista visitou também o Centro Ambiental do Priolo.