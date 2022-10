Município do Funchal integra projeto de indústrias criativas orçado em 5 ME

“Este projeto vai permitir qualificar os jovens da Madeira, ter futuro tecnológico e trabalhar a partir da Madeira para todo o mundo”, disse o presidente da autarquia, Pedro Calado, realçando que não haverá qualquer custo para o erário público municipal.

O consórcio ‘eGamesLabs’ ficará sediado no Centro Cultural e de Investigação do Funchal (antigo Matadouro), atualmente em construção.

Na reunião ordinária da Assembleia Municipal do Funchal, que decorreu no auditório da Junta de Freguesia de Santo António, uma das dez que compõem o município, foi também aprovada a terceira revisão ao orçamento da autarquia, por forma a contabilizar o financiamento do projeto ‘eGamesLabs’ no valor de um milhão de euros para 2022, com comparticipação a 100% do Plano de Recuperação e Resiliência.

A Assembleia Municipal aprovou ainda alterações aos contratos de empréstimo de médio/longo prazo para a aquisição de viaturas de recolha de resíduos e de limpeza e para a 2.º fase da empreitada de controlo e monitorização de fugas nas redes de água.

Foi igualmente aprovada a prorrogação do contrato de empréstimo até 2023 para financiamento de obras no montante de 7,1 milhão de euros.

No Funchal, a coligação PSD/CDS-PP venceu as eleições autárquicas de 26 de setembro de 2021 com maioria absoluta, após oito anos de executivos de coligações lideradas pelo PS.

O atual executivo é composto por seis elementos da coligação PSD/CDS-PP e cinco da coligação Confiança (PS/BE/PDR/MPT/PAN).

O PSD/CDS-PP obteve também maioria absoluta na Assembleia Municipal, com 17 deputados, ao passo que a coligação Confiança elegeu 14, tendo o PCP/PEV e o Chega ficado com um representante cada um.