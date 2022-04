Município de Vila Franca do Campo com orçamento de 13ME em 2022

Em declarações à agência Lusa, o socialista Ricardo Rodrigues afirmou que o Orçamento, que contou com a aprovação do PS e a abstenção do PSD (que tem a maioria na Assembleia Municipal), “ascende a mais de 13 milhões de euros”.

O presidente do município destacou dois projetos previstos para 2022, que “derivam de candidaturas comunitárias”, e que têm “muito significado” para o concelho.

“Um tem a ver com a ampliação do parque industrial, que são mais de três milhões de euros. Isso é uma forma de apoiar os empresários locais para poderem aumentar os seus negócios e fixarem-se em Vila Franca do Campo”, afirmou.

O outro investimento prende-se com a “reformulação” da praia do Corpo Santo, que vai aumentar a “segurança” daquela zona.

“Há uma infraescavação na costa que precisava de ser arranjada e conservada para não cair a estrada que passa por cima, aproveitando-se, também, para requalificar a praia do Corpo Santo e melhorar as condições dos vilafranquenses”, assinalou.

O socialista Ricardo Rodrigues, que foi eleito em setembro para um terceiro mandato à frente da autarquia, realçou ainda que em 2022 está previsto o início da construção de um edifício com 28 apartamentos.

Aquele investimento de sete milhões de euros resulta de uma parceria com o Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana e vai “corresponder a uma necessidade muito urgente” de habitação no concelho.

“Os dois primeiros mandatos foram de estabilização financeira. Não deixamos de ter divida, mas temos uma divida controlada. Sabemos quanto vamos pagar nos próximos anos e, portanto, está acautelada essa nossa capacidade de pagar dividas”, afirmou.

O socialista disse ainda que a atuação do executivo camarário não vai ser condicionada por existir uma maioria social-democrata (de 11 contra 10 deputados) na Assembleia Municipal.

“Sou um democrata. Dialogar com a oposição é simples. Não tem dificuldade. Nós dialogámos e esse último Orçamento já foi aprovado porque negociamos com o PSD sobre as necessidades do concelho”, afirmou.

Do lado do PSD, o vereador Emanuel Medeiros elogiou a postura dos deputados sociais-democratas, que, ao viabilizar o Orçamento municipal, “colocaram os interesses do concelho à frente dos interesses partidários”.

Emanuel Medeiros enalteceu a inclusão de propostas do PSD no Orçamento para 2022, como a aquisição de um autocarro, o reforço de verbas das juntas de freguesia e o aumento do número de bolsas de estudo atribuídas pelo município (de cinco para 12).

Elogiando a criação de uma rede parques infantis no concelho, o social-democrata criticou o Orçamento para 2022 por manter Vila Franca na “fila de trás” do desenvolvimento económico.

“O Orçamento é praticamente uma cópia do anterior. Pouco ou nada vem a acrescentar e neste sentido preocupa-nos o rumo do concelho nos últimos anos”, assinalou.

Segundo a Pordata, o município de Vila Franca, com cerca de 10 mil habitantes, registava uma dívida superior a 20 milhões de euros em 2020.