De acordo com informação da Polícia de Segurança Pública, o atropelamento aconteceu fora da passadeira, tendo a mulher sido assistida no local pelos Bombeiros Voluntários de Ponta Delgada e posteriormente sido encaminhada para o Hospital do Divino Espírito Santo.





Fonte do Hospital do Divino Espírito Santo, revelou que a mulher se encontra “estável e sob observação”.