MPT diz que açorianos continuam acomodados ao PS

"Parece que os açorianos ainda estão um bocado acomodados, embora tenham dado uma resposta, principalmente, nos novos partidos que entraram no panorama político português. Mas mostraram que continuam ou ainda estão muito acomodados a um poder instalado há 24 anos do Partido Socialista”, salientou o cabeça de lista por São Miguel e pelo círculo de compensação do MPT, Pedro Pimenta, em declarações à agência Lusa.



De acordo com o também vice-presidente do partido, o resultado do PS é negativo para os açorianos.

“Se formos a ver todos os problemas e todas as carências que os Açores têm, ao fim de 24 anos de governação, é um pouco incompreensível [terem votado no PS], porque esta era a altura em que os açorianos deviam ter dado um murro na mesa e dizer chega”, afirmou.

Contabilizando apenas 0,15% das votações, o MPT voltou a referir que o orçamento zero restringiu a campanha do partido.

“É um resultado aquém do esperado. […] Nós fomos para estas eleições com pessoas fora dos Açores, porque os nossos simpatizantes e os nossos militantes nos pediram para ser pessoas de fora, para provarmos e para mostrarmos aos açorianos que estávamos blindados a qualquer mecanismo do sistema”, disse.